Simaria faz surpresa e canta no primeiro show da carreira solo de Simone

Com o fim da dupla com Simaria, Simone fez seu primeiro show da carreira solo no último sábado, dia 24, em São Paulo. Contudo, o que ela e o público não esperavam, aconteceu: uma participação especial da irmã, que apareceu de surpresa emocionando a todos. Simaria surgiu no palco ao som de Loka e seguiu a música com a ex-dupla. Ao final, a artista declarou: “eu falei: ‘vou prestigiar a minha irmã hoje’. Podem bater palma para ela”. Simone não conteve a emoção e foi às lágrimas, enquanto ambas se abraçavam.

O discurso seguiu com Simaria comentando o afastamento dos palcos, declarando que ainda está em tratamento para voz e destacando que por trás de uma artista, como ela, “tem uma pessoa, tem uma mãe que sofre pelos filhos, uma mãe que sofre pela família”.

A cantora, ainda, demonstrou apoio à carreira solo de Simone. “Em breve a gente vai estar juntas nos palcos da vida, cantando, não juntas, porque agora ela vai seguir a carreira solo, é o sonho dela. A gente tem que respeitar os sonhos das pessoas. É isso que ela quer, e eu quero que ela seja feliz e faça muito sucesso. Vou estar sempre ali por trás, escolhendo o repertório, ajudando ela nessa nova trajetória”, afirmou.