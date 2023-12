Cultura Simaria é criticada na web após rara aparição pública com Simone

Simaria, de 41 anos, foi criticada na web após rara aparição pública ao lado da irmã, Simone, de 39, com quem teve uma dupla sertaneja até agosto de 2022. Elas se encontraram no casamento do irmão, Caio Mendes, na quinta-feira, 30, e a primogênita recebeu diversos ataques depois de um vídeo circular nas redes sociais.

Na gravação, a cantora aparece na frente do irmão no corredor até o altar durante a entrada da noiva. Por isso, os usuários da web chamaram a artista de “sem noção” e sem educação.

Também teve gente falando que a Simaria não chegou a cumprimentar a irmã, porém vídeos delas se abraçando no casamento já circulam na web.

A reportagem tentou contato com Simaria para saber se ela gostaria de se posicionar sobre as críticas que recebeu nas redes sociais, mas não teve retorno até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.