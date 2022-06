Simaria, da dupla Simone, anuncia pausa nos shows para ‘cuidar da saúde’

Comunicado foi compartilhado no perfil das cantoras, que apontaram "determinação médica" como motivo

Simaria pediu para os fãs serem a segunda voz de Simone - Foto: Reprodução / Instagram.JPG

Na quinta-feira, 16, Simaria, da dupla com Simone, anunciou que vai “se afastar” dos palcos. O comunicado foi compartilhado no perfil da dupla, que informou que a pausa da sertaneja é por “determinação médica”.

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde”, disse a cantora em nota enviada pela assessoria.

Em seguida, ela pediu para os fãs serem a segunda voz de Simone nos shows: “Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos.”

Todos os shows que foram marcados para a dupla serão realizados por Simone Mendes, que vai cumprir com a agenda das duas.

A decisão de Simaria acontece após uma série de desentendimentos públicos com a irmã, o que levou os fãs a cogitarem o fim da dupla.

Na quarta-feira, 15, no entanto, as duas apenas brincaram com a situação ao lembrar que o clipe de uma de suas novas músicas, Amiga, está disponível – lançada desde 29 de abril.

Na última segunda, 13, Simaria comemorou 40 anos em uma festa em São Paulo, com a presença de Simone, João Gomes, Xand Avião e vários outros artistas.