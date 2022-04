Silvio Santos explica demissão de Lívia Andrade e chama Carlinhos Aguiar de volta

O apresentador Silvio Santos contou detalhes sobre algumas mudanças no quadro de funcionários do SBT, na última terça-feira, 26.

Em outubro de 2020, os apresentadores Carlinhos Aguiar e Lívia Andrade foram desligados da empresa, por conta de uma série de cortes de gastos que o SBT precisou enfrentar durante a pandemia.

Em entrevista ao repórter Roger Turchetti, Silvio deu detalhes sobre como a decisão de demitir Lívia foi tomada. “Lívia só foi demitida porque ela ganhava muito mais do que nós poderíamos pagar. A Lívia Andrade saiu porque o ordenado era alto e, ao invés de mandar gente que precisa do emprego, temos que mandar embora aqueles que não precisam do emprego”, explicou.

Sobre a saída de Carlinhos Aguiar, ele contou que não sabe ao certo como essa decisão foi tomada. “O Carlinhos eu não sei”, contou o apresentador. Quando o repórter comenta com Silvio sobre a possibilidade do humorista retornar para a casa, caso seja um desejo, Silvio Santos afirma que o SBT está de portas abertas para Carlinhos Aguiar. “Pode me procurar, procurar quem ele tem que procurar, vou avisar que pode contratar!”