Silvio Santos: apresentador recebe homenagem em painel luminoso na Avenida Paulista

Shopping Cidade São Paulo exibiu painel luminoso com as icônicas expressões "Má Oe" e "Quem quer dinheiro?"

Na noite desta segunda-feira, 19, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi palco de uma homenagem a Silvio Santos. O apresentador, que morreu no último dia 17, aos 93 anos, estampou a fachada do Shopping Cidade São Paulo com um painel luminoso que exibe suas icônicas expressões “Má Oe” e “Quem quer dinheiro?”.

Em uma publicação na rede social, o shopping expressou sua gratidão ao comunicador: “Homenagem do Cidade SP! Silvio Santos, sua trajetória foi marcada pela inovação, carisma, dedicação, amor pela arte de entreter e uma conexão única com o público”.

Leia mais

A empresa ainda relembrou o bom humor de Silvio, que gerou os bordões que marcaram a televisão brasileira. “Seu sorriso, suas brincadeiras e seus bordões fazem parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Queremos agradecer por tantos anos de dedicação, por transformar nossos domingos em dias mais leves e alegres, e por ser um exemplo de trabalho, humildade e carisma. Obrigado por todos esses anos”.

Silvio Santos, nascido em 1930 no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo em 1950, onde construiu sua carreira e se consolidou como um dos maiores comunicadores do Brasil, com seu inconfundível estilo de apresentação.