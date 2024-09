Silvia Abravanel chora ao falar de saudades de Silvio Santos

Silvia Abravanel contou como ficou sabendo da morte do pai, Silvio Santos, e desabafou sobre como está sendo o processo de luto. A apresentadora participou do programa Hora do Faro, da Record, no domingo, 29.

Ao falar da saudades que sente do pai, Silvia chorou. “Estamos vivendo um dia de cada vez. A gente está se permitindo viver esse luto e as emoções”, disse.

Silvio Santos morreu em 17 de agosto. A família já estava ciente do estado de saúde do apresentador, optando por manter sigilo. “A gente estava vivenciando essa história toda 20 dias antes de todo o Brasil. Não podíamos passar para ninguém o que estava acontecendo, porque não queríamos criar maior alarde”, explicou Silvia.

Ela recebeu a notícia da morte às 6h da manhã daquele sábado, e sentiu um baque. “Eu esperava que ele estivesse indo para casa, e minha irmã simplesmente me deu a notícia de que ele tinha descansado. Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu”, compartilhou a apresentadora.

“Para as pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é o meu pai, meu mestre e, depois de Deus, meu melhor amigo; é quem me formou a mulher que sou”, acrescentou Silvia. A lição mais valiosa que aprendeu com Silvio, diz ela, foi a humildade. “Que ninguém é melhor que ninguém, estamos aqui para aprender uns com os outros”, pontuou.