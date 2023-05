Sidney Magal segue internado após passar mal em show

Quatro dias após passar mal em um show no interior de São Paulo, Sidney Magal segue internado no Hospital do Coração (Hcor), na zona Sul da capital. De acordo com o boletim médico desta segunda-feira, 29, o cantor de 72 anos “encontra-se em boas condições clínicas e consciente. Ele segue sob cuidados médicos e em observação. Não há previsão de alta hospitalar”.

Magal se apresentava na última quinta-feira, 25, no Sesi São José dos Campos, no interior, quando teve um pico de pressão alta. O show foi interrompido após 50 minutos do início.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o artista aparece caminhando com dificuldade no palco, até que tropeça e se senta para ter apoio. Logo depois, uma ambulância se aproxima para prestar atendimento médico.

O cantor carioca voltou minutos depois e tentou acalmar a plateia. “Está tudo bem, inclusive com meu sangue. Eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês”, disse Magal, em referência a um de seus maiores sucessos.

No dia seguinte, ele gravou um vídeo e publicou no Instagram para agradecer a preocupação dos fãs e dizer que estava bem. “Estou aqui para tranquilizar vocês, que no ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão. Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital”, contou.

“Nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não se esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital, o meu sangue ferve por vocês, tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo. Estou bem”, completou o cantor.