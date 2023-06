Cultura Sidney Magal recebe alta do hospital após mais de 10 dias internado

O cantor Sidney Magal, 72 anos, recebeu alta nesta terça-feira, 6, conforme Estadão apurou com a assessoria do Hospital do Coração (Hcor). O artista estava internado desde o dia 25 de maio, quando teve um mal súbito durante uma apresentação em São José dos Campos.

Magal teve um sangramento no cérebro devido a um pico de pressão. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hcor, ele teve um “sangramento talâmico”, ou seja, um “sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes relacionado à hipertensão arterial”.

Na terça-feira, 30, o astro até compartilhou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs. “Um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde, na medicina brasileira, e já disseram até que eu já morri. Não morri, não, porque morto não fala”, disse ele.