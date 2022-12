Shows em São Paulo em dezembro: confira agenda de apresentações

Shows em São Paulo costumam acontecer ao longo de todo o ano, incluindo o mês de dezembro. Confira abaixo as principais atrações na capital paulista para o último mês de 2022 (clique sobre a data para mais informações sobre horário, preço e compra de ingressos).

06/12 | 13/12 | 14/12

Harry Styles: Love on Tour

Local: Allianz Parque

Candlelight: Vivaldi, As Quatro Estações

07/12

Lamparina

09/12

City Lights Music Hall

Eros Ramazzotti

09/12

Vibra São Paulo

Adriana Calcanhotto

10/12

Local: Casa Natura Musical

Marcos & Belutti

10/12

Local: Tokio Marine Hall

Curumin

10/12 | 11/12

Sesc 24 de maio

Balaclava Fest

11/12

Artistas como Fleet Foxes, Crumb, Ombu, Pluma, Jennifer Souza, Alvvays e Bruno Berle.

Tokio Marine Hall

OSESP MASP

14/12

Auditório MASP

Trivium

14/12

Local: Cine Joia

Judas Priest & Pantera

15/12

Local: VIBRA

Candlelight Orquestra: Queen, Pink Floyd e muito mais

16/12

Bring Me The Horizon + Motionless In White

16/12

Marisa Monte

17/12

Local: Arena Brasileira

Letrux

17/12 | 18/12

Sesc 24 de maio

Rico Dalasam

17/12

Studio SP

Knotfest

18/12

Local: Sambódromo do Anhembi

Atrações: Slipknot, Judas Priest, Pantera, Bring Me The Horizon, Mr Bungle, Trivium, Sepultura, Motionless in White, Vended, Project46, Oitão, e Jimmy & Rats.

Daniel – DVD 40 anos de história

21/12

Vibra São Paulo

Candlelight: As Mais Épicas Trilhas Sonoras

23/12

Teatro Bradesco

Shows em dia de jogos do Brasil

iFood Arena Brasileira

17/12 | 18/12

Local: Parque Ibirapuera

Atrações: Wesley Safadão, Dennis, Marcelo D2, Filipe Ret, Racionais, Alexandre Pires, Mari Fernandez, Jorge & Mateus, Doubdogz, Turma do Pagode, Alok, Anitta, Luisa Sonza, Jão, Silva, e muito mais. Os eventos contarão com transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo.

Ginga São Paulo

05/12 | 09/12 | 13/12 | 17/12 | 18/12

Local: Ginásio do Ibirapuera

Atrações: Thiaguinho, Oludum, Chuvisco, Juliette, Barbara Labres, Dilsinho, Lucas Beat, Atitude 67, Henrique & Diego, Bonde Do Tigrão, João Gomes, Zaac, Zé Felipe, Turma do Pagode, Gloria Grove, Pericles, Gustavo Mioto, Mumuzinho, e muito mais. Os eventos contarão com transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo.