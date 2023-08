Shows e musicais para comemorar com seu pai

Almoço de Dia dos Pais já é uma tradição no País – mas que tal diversificar as suas opções para curtir o fim de semana de forma proveitosa com seu “velho”? Confira opções que selecionamos para celebrar com ele nestes sábado e domingo.

SÁBADO, 12

Agnes Nunes

A jovem cantora baiana, de músicas como Última Dança e Não Quero, se apresenta ao lado da também cantora Mari Fróes. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2.° andar, Consolação. 20h e 22h30; R$ 144.

Céu

Com ênfase em canções que falam sobre o amor, a cantora e compositora apresenta a turnê Fênix do Amor. Nela, Céu mostra canções de seu mais recente álbum Um Gosto de Sol, além de sucessos de carreira.

Sesc Belenzinho. Comedoria. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. 20h30; R$ 15/R$ 50.

Ira!

A banda formada por Nasi (voz), Edgard Scandurra (na guitarra), Johnny Boy (no baixo) e Evaristo Pádua celebra os 35 anos de lançamento do álbum Psicoacústica com show especial que inclui ainda os grandes sucessos de carreira do grupo. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia. 22h; R$ 75/R$ 185.

José Augusto

Dono de hits como Sábado, Fantasia, Aguenta Coração, Fui Eu e Chuvas de Verão, o cantor e compositor apresenta a turnê Um Brinde ao Amor, mesmo nome de seu novo single. Tokio Marine Hall.?R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. 22h; R$ 120/R$ 240.

Mariana Aydar

A cantora, já bem conhecida por seu trabalho de valorização do forró, canta seus sucessos e conta com a participação especial da veterana e experiente Roberta Sá. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. 22h; R$ 50/R$ 160.

DOMINGO

Ritchie

O cantor e compositor inglês apresenta a turnê Menina Veneno 40 Anos em que canta, além de seu grande sucesso, músicas como Transas e Voo de Coração. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. 20h; R$ 140/R$ 300.

MUSICAIS

80 – A Década do Vale Tudo

Sequência da série 60 – A Década de Arromba e 70 – A Década do Divino Maravilhoso, o novo espetáculo de Frederico Reder e Marcos Nauer foca os sucessos e os acontecimentos políticos e sociais que marcaram o País na década de 1980. A cantora Sandra de Sá participa e canta hits badalados, entre eles Retrações e Canções, Joga Fora e Bye Bye Tristeza. Teatro Claro São Paulo. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 3/9. R$ 39,90/R$ 300.

Cássia Eller, o Musical

Montado pela primeira vez em 2014, o espetáculo ganha nova temporada em São Paulo com a mesma protagonista de então, a atriz Tacy de Campos. Com direção de João Fonseca e Vinícius Arneiro. Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 130/R$ 150.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.