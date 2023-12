Shows de Paul McCartney têm anúncios com datas erradas em pontos de ônibus de SP

Paul McCartney está de volta ao Brasil com a turnê Got Back. Ao todo, o músico programou oito shows no País – três deles em São Paulo, onde toca no Allianz Parque, na zona oeste. No entanto, o Estadão flagrou um anúncio da apresentação em ponto de ônibus na capital, próximo ao estádio, com as datas erradas.

O músico toca no estádio nesta quinta-feira, 7, sábado, 9, e domingo, 10. No entanto, a divulgação diz que Paul se apresenta nos dias 7, 10 e 11.

A reportagem procurou as produtoras que assinam o anúncio, 30e e Bônus Track, para saber se repararam no erro, mas as equipes não retornaram o contato até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

A apresentação em São Paulo promete um panorama por música dos Beatles, além das que Paul compôs em sua carreira solo ou com a banda Wings. Momentos emocionantes devem marcar o show, especialmente os que dedica aos colegas já falecidos: John Lennon e George Harrison. O cantor deve apresentar cerca de 40 músicas por quase 3h.