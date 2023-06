Show dos Titãs em SP neste domingo será transmitido pelo Multishow; Globoplay liberará acesso

A última apresentação da turnê Titãs Encontro – Todos Ao Mesmo Tempo em São Paulo acontece neste domingo, 18, às 20h30, no Allianz Parque, a arena do Palmeiras. Quem não conseguiu comprar os ingressos, que estão esgotados, poderá assistir a transmissão ao vivo de forma gratuita.

O show será exibido, no mesmo horário, na televisão fechada e streaming. Além da transmissão no Multishow, a turnê também poderá ser assistida no Globoplay.

A plataforma de streaming permitirá acesso até mesmo a não-assinantes, bastando apenas um cadastro gratuito para poder assistir.

A turnê de reencontro

O anúncio da turnê foi feito em novembro de 2022 e, em fevereiro deste ano, foi divulgado este domingo, 18, como data extra. Em São Paulo, o grupo, já se apresentaria em 16 e 17 de junho no Allianz Parque.

Nas próximas semanas, o grupo estará em Vitória (ES) e Ribeirão Preto (SP) e ainda restam ingressos disponíveis.

Essa é a primeira vez em 30 anos que os Titãs fazem um projeto de revival. Com o lema a frase “todos ao mesmo tempo agora”, que faz referência ao nome do sexto álbum da banda, lançado em 1991, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, a turnê traz ao palco Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos.

Além disso, os shows contam com a presença do guitarrista e produtor Liminha e da cantora Alice Fromer, filha do ex-integrante Marcelo Fromer, morto em 2001, que foi convidada para representar o pai.