'Show do Milhão' volta a ser exibido aos domingos no SBT - O Liberal

Cultura ‘Show do Milhão’ volta a ser exibido aos domingos no SBT

O programa Show do Milhão, que era comandado por Silvio Santos e voltaria em 2025, terá sua reestreia antecipada para este domingo, dia 8, quase dois meses depois da morte do apresentador e dono do SBT. Agora sob o comando de Patrícia Abravanel, o quadro vai ao ar a partir das 19h, durante o Programa Silvio Santos.

“O jogo de perguntas e respostas que para o Brasil agora está de volta com novidades, mas com o formato clássico que todo mundo ama e já conhece”, explica Patrícia. O show ainda conta com a tradicional “ajuda dos universitários” e é patrocinado pela Universidade Cruzeiro do Sul EAD. O Show do Milhão foi exibido pela última vez em 2003, com alguns retornos esporádicos.