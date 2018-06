Show de Wanessa Camargo é cortado e cantora faz ‘protesto’ no palco

No último sábado, 2, ocorreu no Memorial da América Latina, em São Paulo, a primeira edição do Milkshake Festival, que tinha entre seus headliners Pabllo Vittar, Balão Mágico, Preta Gil e Wanessa Camargo. Entretanto, o show desta última não foi como ela e os fãs esperavam.

O show de Wanessa foi cortado sem aviso. De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, a artista estava cantando quando teve seu microfone cortado, luzes apagadas e os instrumentos retirados do palco por seguranças. Wanessa então se sentou na beira do palco e depois se deitou, como forma de protesto.

Com o fim inesperado do show, Wanessa não teve a oportunidade de cantar Mulher Gato, seu novo single. Por isso, Preta Gil, que se apresentou em seguida, chamou a cantora e amiga para o palco para cantarem a música juntas.

De acordo com o G1, o festival justificou que o show foi interrompido porque era o horário que ele deveria acabar, mas que a cantora se atrasou 40 minutos – ela deveria ter entrado no palco às 19h, mas entrou às 19h40. Já a assessoria de Wanessa explicou que o atraso foi causado por um pedido da organização do festival para que a cantora atendesse a imprensa antes do show.