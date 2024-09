Show de Katy Perrt teve dueto com Cyndi Lauper e hits; veja músicas

Katy Perry se apresentou pela terceira vez no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20. Ela encerrou o Dia Delas no Palco Mundo e apresentou seu novo álbum 143, além de hits e de uma surpresa com Cyndi Lauper. A música de abertura foi Woman’s World.

Em live realizada em julho, Katy explicou que escolheu lançar o álbum no dia do Rock in Rio pois tem uma ligação muito forte com os fãs brasileiros.

Ela voltou a falar sobre isso no show: “Eu poderia ter escolhido qualquer noite, mas escolhi 20 de setembro porque queria dividir isso com vocês”. Na sequência, cantou Dark Horses.

Katy Perry convidou Cyndi Lauper ao palco, por volta de 1h05, e juntas elas cantaram Time After Time acompanhadas de suas guitarristas. Cyndi Lauper, de 71 anos, já tinha se apresentado mais cedo, às 19h, no mesmo palco.

Setlist de Katy Perry no Rock in Rio 2024

– Woman’s Word

– California Gurls

– Teenage Dream

– Part of me

– Dark Horse

– Gimme Gimme

– E.T.

– Swish Swish

– Gorgeous

– Bon Appétit

– I’m his, He’s Mine

– Chained to the Rhythm

– Never Really Over

– Time After Time/Participação especial de Cyndi Lauper

– The One That Got Away

– Tucked

– Cry About it Later

– Hot N Cold

– Last Friday Night (T.G.I.F.)

– I Kissed a Girl

– Roar

– Daisies

– Firework