Cultura Show de Iza no Rock in Rio às vésperas do nascimento de Nala; veja qual foi a setlist

Grávida de oito meses e três semanas, a cantora Iza fez, na noite desta sexta, 20, no Rock in Rio 2024, seu último show antes do nascimento de Nala. Ela abriu sua apresentação com dois de seus grandes sucessos. Fé, recentemente incorporada ao show que Caetano Veloso e Maria Bethânia, e Dona de Mim, música que lhe permitiu uma transição de carreira – de uma cantora apenas popular para uma mais abrangente, capaz de passear por gêneros como o soul, R&B, pop e a música africana.

Exibindo, orgulhosa, a barriga, Iza disse que não esperava um chá de bebê tão grande. Ou quase isso. O som estava extremamente baixo, sem potência para chegar até quem se posicionou um pouco mais afastado da frente do palco. Tudo só foi ficar melhor lá pela quinta canção.

Quem assistiu à apresentação de Iza no The Town, no ano passado, sabe que a cantora precisa justamente de um som tinindo para que sua poderosa voz ressoe, assim com sua banda, que no Rock in Rio ganhou o reforço de cordas.

Ivete Sangalo, que fez o primeiro show do Palco Mundo nesta sexta, apareceu para cantar Meu Talismã com a anfitriã. Entrou com uma jaqueta com o nome de Naila bordado na parte de trás.

Ela encerrou o que Iza chamou de segundo ato, que ainda tinha músicas como Mó Paz e Saudade Daquilo.

O terceiro ato começou com Come Together, dos Beatles, e o R&B Say My Name, lançada no final dos anos 1990 pelo grupo Destinys Child, que tinha Beyoncé entre as participantes. Beyoncé é sempre um destino para Iza.

A essa altura da apresentação o público já estava em marcha para o Palco Mundo, espaço no qual Katy Perry se apresentaria dali poucos minutos.

Quem ficou, viu e ouviu a corajosa mamãe cantar Fé Nas Maluca, música indicada ao Grammy Latino, Ginga, Brisa e Pesadão. Um carinho que Iza precisava depois de um ano tão conturbado com a traição do pai de sua filha exposta por ela publicamente.

Setlist de Iza no Rock in Rio

– Intro/Fé

– Dona de Mim

– Uma vida é pouco pra te amar

ATO 2

– Mó Paz

– Saudade daquilo

– Sem filtro

– Meu talismã participação especial Ivete Sangalo

ATO 3 – ESPECIAL

– Ready or not/ Here comes the hotstepper/come together/Respect

– Doo woop