Show de Harry Styles em São Paulo ainda tem ingressos disponíveis

Harry Styles dá a largada em sua turnê pelo Brasil nesta terça-feira, 6, em São Paulo. O cantor também se apresentará no Rio de Janeiro e em Curitiba.

Ainda há ingressos para os três shows que o cantor fará em São Paulo, incluindo o desta terça, 6. O valor dos ingressos varia entre R$ 164 e R$ 751 e a compra deve ser realizada no Eventim .

Em São Paulo, as apresentações serão no Allianz Parque (antigo Palestra Itália), no bairro da Água Branca. A tour em solo brasileiro estava prevista para outubro de 2020 e, por causa da pandemia, teve de ser adiada para este ano.

Os paulistanos ganharam mais duas chances de curtir o som do cantor inglês. Veja a agenda da turnê:

Terça-feira, 6 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)

Quinta-feira, 8 de dezembro: Rio de Janeiro (área externa da Jeunesse Arena)

Sábado, 10 de dezembro: Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

Terça-feira, 13 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)

Quarta-feira, 14 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)

Os shows fazem parte da Love On Tour – turnê que deve terminar somente em 2023. No setlist estão os sucessos dos dois últimos álbuns de Harry, Fine Line (2019) e Harrys House (2022).