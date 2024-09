Shopping de Campinas recebe exposição do Chaves a partir desta quinta-feira

Mostra celebra 40 anos da estreia do programa no Brasil e vai até 10 de novembro; ingressos vão de R$ 15 a R$ 30

Isso, isso, isso! A partir desta quinta-feira (26) desembarca no Iguatemi Campinas “Chaves: A Exposição”, uma experiência única para fãs de um dos seriados mais amados de toda a América Latina. A mostra, que é inédita na região, celebra os 40 anos da estreia do programa no Brasil e segue no centro de compras até o dia 10 de novembro.

O evento leva os visitantes a uma verdadeira viagem ao universo de Chaves e Chapolin, além de relembrar personagens singulares criados e interpretados pelo saudoso Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito.

Cenários clássicos do programa foram reproduzidos no espaço – Foto: Iguatemi Campinas-Divulgação (1)

Realizada em um espaço com 500 m², distribuídos em nove ambientes, a exposição recria cenários fiéis, como as casas de Seu Madruga e Dona Florinda, a clássica Vila, o segundo “pátio” e, claro, o barril mais famoso de todos os tempos.

Para matar a saudade da turminha e reviver as memórias de infância, os visitantes podem se divertir nos recintos interativos, reproduzindo as peripécias de Chaves e seus amigos. Além de explorar todos os cantos da vila, o público tem a chance de tirar fotos em diversos pontos característicos da série, tornando a experiência ainda mais imersiva e nostálgica.

Evento conta com vários cenários instagramáveis – Foto: Iguatemi Campinas-Divulgação (5)

Outro destaque da atração, que poderá ser visitada na Praça de Eventos do Iguatemi Campinas, é a sala dedicada à vida e obra de Chespirito. O espaço é ambientado com itens replicados do autor, como a sua escrivaninha, suas paixões e o icônico quadro do Rei Pelé, um de seus ídolos, abraçando o personagem mais famoso de Bolaños.

O Iguatemi Campinas é o primeiro shopping center do Brasil a receber a atração, que envolveu mais de 200 colaboradores para sua montagem.

Exposição traz várias informações sobre o personagem – Foto: Iguatemi Campinas-Divulgação (6)

“É um prazer receber no Iguatemi Campinas esse projeto incrível do seriado icônico e adorado por todos. Chaves a Exposição promove uma interação nostálgica e emocionante entre diferentes gerações, refletindo o nosso compromisso em trazer atrações exclusivas, inéditas e com uma experiência única aos nossos clientes”, afirma Lívia Moufarrej Abdalla, gerente de marketing do shopping.

Os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 meia, podendo ser adquiridos antecipadamente no site https://www.expotickets.com.br/expochaves. A classificação da exposição é livre.

Serviço

Chaves: A Exposição

Onde: Praça de Eventos do 2º Piso do Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas – SP – 13092-902)

Quando: de 26 de setembro a 10 de novembro

Horário: De terça a sexta, das 12h às 20h. Sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).