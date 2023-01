‘Sherlock’: 5ª temporada pode acontecer se Cumberbatch e Freeman retornarem

Em entrevista ao Deadline, Steven Moffat (Drácula), um dos criadores da série Sherlock, disse que uma quinta temporada poderia acontecer. Mas, ele colocou uma condição complicada: toparia desenvolver um novo roteiro caso os atores Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho), que interpretou Sherlock Holmes, e Martin Freeman (Hobbit – A Desolação de Smaug), que deu vida à Watson, aceitassem assumir os papéis novamente. “Começaria a escrever amanhã”, disse à revista.

Sherlock é uma produção da BBC e foi exibida entre 2010 e 2017. Na última temporada, Holmes termina em um confronto com sua irmã Eurus Holmes (Sian Brooke) e o vilão Jim Moriarty (Andrew Scott). Atualmente, o título está disponível na Amazon Prime Video.

Moffat reconheceu que depois da série, Cumberbatch e Freeman alçaram voos altos. Mas ainda assim insistiu: “Eles estão fazendo coisas maiores e melhores, mas Martin e Benedict voltem, por favor?”.

O roteirista também disse à revista estadunidense que já trabalha no roteiro de uma segunda temporada de Inside Man. De acordo com Moffat, a minissérie alcançou resultados satisfatórios de audiência nos EUA e, por isso, já tem os novos episódios garantidos. Inside Man foi premiado com um Emmy e deve estrear no catálogo da Netflix no Brasil nos próximos meses.