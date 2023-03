‘Shazam! Fúria dos Deuses’ lidera as bilheterias, mas decepciona

Shazam! Fúria dos Deuses liderou a bilheteria deste fim de semana nos cinemas de Estados Unidos e Canadá, segundo estimativas do Comscore, divulgadas pela AP, com US$ 35 milhões. Apesar da liderança, o valor foi considerado uma decepção, inclusive quando comparado aos US$ 53,5 milhões arrecadados na estreia do Shazam! original, em 2019.

Em termos de crítica, o longa da DC, que custou cerca de 125 milhões de dólares para ser produzido, teve uma classificação de 53% no Rotten Tomatoes, e B+ no CinemaScore.

Vale lembrar que a sequência de Shazam! ainda é um dos filmes que começaram a ser feitos antes da reestruturação que a Warner Bros. impôs à DC. Ainda há também os filmes de Flash e Aquaman, que devem ser lançados ainda neste ano. Em seguida, começam os trabalhos comandados por James Gunn e Peter Sanfran.

Os filmes que venceram as principais categorias do Oscar, mas já estão em cartaz há tempos, não figuram no Top 10. Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo arrecadou US$ 1,2 milhões e A Baleia, que rendeu o título de melhor ator a Brendan Fraser, US$ 145 mil.

Confira abaixo as 10 maiores bilheterias deste fim de semana:

1º – 30,5 milhões – Shazam! Fúria dos Deuses

2º – 17,5 milhões – Pânico 6

3º – 15,4 milhões – Creed 3

4º – 5,8 milhões – 65: Ameaça Pré-Histórica

5º – 4,1 milhões – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

6º – 3,9 milhões – Urso do Pó Branco

7º – 3,5 milhões – Jesus Revolution

8º – 3 milhões – Champions

9º – 1,9 milhões – Avatar: O Caminho da Água

10º – 1,5 milhões – Gato de Botas 2: O Último Pedido

*Com informações da agência AP.