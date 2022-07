Shawn Mendes cancela shows para cuidar da saúde mental

Ao todo, 12 apresentações que já estavam marcadas e com ingressos à venda foram adiadas

Shawn Mendes anunciou na noite desta sexta-feira, 8, que irá fazer uma pausa nas turnês que estava realizando na América do Norte. Segundo o cantor, ele precisa cuidar de sua saúde mental.

Ao todo, 12 apresentações que já estavam marcadas e com ingressos à venda foram adiadas por tempo indeterminado. Nas redes sociais, o artista se pronunciou:

“Parte meu coração ter que dizer isso, mas infelizmente terei que adiar as próximas três semanas de shows até novo aviso”, avisou. “Estou em turnê desde os 15 anos e, para ser sincero, sempre foi difícil estar na estrada longe de amigos e familiares”, contou.

“Após alguns anos sem fazer turnê, senti que estava pronto para voltar, mas essa decisão foi prematura. Infelizmente, o preço que a estrada cobra e a pressão me atingiram e cheguei a um ponto de ruptura”, afirmou.

“Depois de falar com minha equipe e profissionais de saúde, preciso tirar um tempo para me curar e cuidar de mim e da minha saúde mental, em primeiro lugar”, avisou. “Assim que houver mais novidades, prometo que avisarei. Amo vocês, pessoal.”

A princípio, o cantor deve voltar aos palcos no dia 31 de julho, em uma apresentação na cidade de Toronto, no Canadá. Ainda não há informações sobre as novas datas dos shows que foram adiados.