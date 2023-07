Shania Twain teme que efeitos da doença de Lyme voltem após queda em show, diz site

Após sofrer uma queda durante um show em Chicago, a cantora Shania Twain, de 57 anos, teme que os efeitos da doença de Lyme retornem, revela o Radar Online. Uma fonte próxima à Shania, cujo nome não foi revelado, definiu o possível retorno dos sintomas como “assustador”.

A interprete de Man! I Feel Like a Woman vem traçando uma batalha com a doença transmitida por carrapatos por quase duas décadas. Em seu documentário da Netflix, Not Just a Girl, Shania conta que foi picada durante um passeio a cavalo, em 2003.

Além dos impactos no equilíbrio e desmaios, a cantora sentiu os sintomas principalmente em suas cordas vocais. Durante o período de tratamento, precisou passar por uma cirurgia na garganta e teve que reaprender a cantar, o que a deixou afastada dos palcos e sem um novo álbum por mais de 10 anos.

“É assustador para ela pensar que esses sintomas horríveis que ela sofreu estão voltando agora”, compartilhou o amigo.