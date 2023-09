Shakira revela que pai perdeu funções neurológicas após acidente em viagem para consolá-la

A cantora Shakira revelou que o pai, William Mebarak, de 91 anos, perdeu a maioria de suas funções neurológicas após sofrer um acidente em uma viagem a Barcelona, na Espanha, para consolá-la durante o período de sua separação.

Shakira e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué se separam em junho de 2022, após um relacionamento de mais de uma década que deu fruto aos dois filhos de Shakira: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. O término foi um dos assuntos mais comentados da mídia, já que teria acontecido por conta de uma traição do atleta.

A crise fez com que Shakira voltasse sua atenção para a música e lançasse diversas canções com indiretas para Piqué. A faixa Bzrp Music Sessions, Vol. 53, parceria com DJ Bizarrap em que ela diz que o ex “trocou uma Ferrari por uma Twingo” fez com que a cantora voltasse ao topo da indústria e quebrasse recordes mundiais.

Foi sobre esse sucesso que Shakira estava falando quando fez a revelação sobre seu pai em entrevista à revista Billboard. Questionada sobre o “lado bom” das dificuldades que passou no último ano, a cantora ponderou que “a vida sempre consegue compensar de alguma forma”.

“Em um ano, perdi o que eu mais amava, a pessoa em quem eu mais confiava, meu melhor amigo: meu pai. Ele perdeu muitas de suas funções neurológicas em decorrência do acidente que sofreu em Barcelona uma queda em junho de 2022”, disse.

“E ele foi a Barcelona justamente para me consolar, para me apoiar no momento da minha separação. Eu pensei: Como podem acontecer tantas coisas comigo em um ano?. Mas a vida é assim mesmo”, continuou Shakira.

“A partir daí, minha música também alçou novos voos, e suponho que é assim que a vida compensa. Você subtrai em uma ponta e adiciona na outra. É pura matemática. Na minha nona vida, eu lhe direi qual é o total.”