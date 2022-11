Shakira não aceita cantar na abertura da Copa do Mundo do Catar

Depois de Dua Lipa dizer que não irá se apresentar na abertura da Copa do Mundo do Catar, assim como o cantor Rod Stewart, que diz ter recusado mais de US$ 1 milhão para participar do evento, quem entrou nessa lista foi a colombiana Shakira. Responsável pela música tema da Copa do Mundo da África, em 2010, a artista não teria aceitado o convite para participar do evento, que se inicia no próximo dia 20.

Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do El programa de Ana Rosa, da TV espanhola, a cantora recebeu o convite da Fifa, mas recusou o convite, sem muitas justificativas. Porém, de acordo com a reportagem, fontes ligadas a estrelas deram a entender que ela pode sim participar de outras ações ligadas ao torneio mundial.

Rumores indicam que quem poderá fazer parte da abertura da Copa do Catar é o cantor da banda sul-coreana BTS, Jungkook, assim como o grupo musical Black Eyed Peas. Até o momento a Fifa não divulgou nenhuma das atrações que estarão na cerimônia de abertura.