Shakira fala pela primeira vez sobre separação de Piqué

Shakira veio à público pela primeira vez comentar sobre a separação com o jogador de futebol Gerard Piqué. As declarações aconteceram durante uma entrevista à revista Elle. O zagueiro do Barcelona e a cantora colombiana anunciaram oficialmente o fim do relacionamento em 4 de junho. Eles são pais de Milan, 9, e Sasha, 7.

“É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque ainda passo por ela e porque estou sob os olhos do público… É uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também. Extremamente difícil. Há paparazzi acampado na porta da minha casa 24h por dia”, desabafou a artista.

“Não há um lugar que eu possa me esconder com meus filhos, exceto a minha casa. Nós não podemos ir a um parque como uma família normal, ou tomar um sorvete sem que alguém nos siga. Tento protegê-los porque essa é minha missão número um na vida. Mas e quando eles escutam algo na escola ou chega até eles alguma notícia desagradável?”, falou.

A cantora ainda disse que está decepcionada por ver o fim de sua relação de mais de 10 anos com Piqué ser “barateada pela mídia”. “Tento esconder a situação deles o máximo que posso. É realmente perturbador para duas crianças que estão tentando processar a separação de seus pais. E, às vezes, sinto que tudo isso é um pesadelo e que vou acordar em algum momento, mas não, é real”, disse.

“E o que também é real é a decepção de ver algo tão sagrado e tão especial quanto eu achava que era a relação que tive com o pai dos meus filhos e ver isso se transformando em algo vulgarizado e barateado pela mídia. E tudo isso enquanto meu pai está na UTI e tenho lutado em diferentes frentes”, continuou Shakira.

A artista ainda classificou a separação como “a hora mais sombria da minha vida”. “Como disse, esta é provavelmente a hora mais sombria da minha vida. Mas então penso em todas aquelas mulheres ao redor do mundo que estão passando por dificuldades, que estão passando por uma situação tão ruim quanto a minha ou tão difícil quanto a minha ou pior”, finalizou.