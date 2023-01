Shakira é homenageada por associação colombiana de cornos por ‘traições’ de Piqué

Após as diversas polêmicas sobre supostas traições de Piqué, Shakira receberá uma homenagem inusitada. A Associação de Cornos de Soledad (Asocasol), na Colômbia, anunciou apoio a cantora.

O nome da artista será incluído na “parede dos cornos”, um mural situado na sede da Asocasol que conta com o nome dos quase 250 sócios da organização.

Wilson San Martín, presidente da Asocasol, disse ao jornal El Tiempo que a homenagem será gravada neste domingo, 22.

“Um integrante do grupo montou um desenho da Shakira com uma frase da letra. É um trabalho bem montado para inaugurar no dia 22 de janeiro. Piqué também vai. Aquele casal foi prejudicado, como ela diz em outra canção, pela monotonia”, disse Wilson.