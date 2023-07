Cultura Seu Barriga de ‘Chaves’, ator Edgar Vivar visita o Brasil e posa com Marco Luque

Conhecido por interpretar o Seu Barriga no icônico seriado mexicano Chaves, o ator Édgar Vivar está em São Paulo. O artista, que veio ao Brasil para uma participação especial no novo programa da Multishow, No Corre, já está compartilhando registros da visita.

Em seu Instagram, Vivar postou um vídeo durante as gravações, acompanhado do ator Marco Luque, a cantora Gaby Amarantos e outros membros da equipe e elenco. “Que honra, estar barriga com o senhor gravando”, brincou um internauta, em referência ao papel de Vivar em Chaves.

Édgar também posou para fotos no restaurante Coco Bambu. “Aproveitando o momento”, escreveu. O ator já participou de diversos eventos no Brasil, e apareceu no seriado humorístico Vai que Cola em 2018.