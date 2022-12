Sete filmes com a temática de Natal para ver neste feriado

Nos últimos anos, os serviços de streaming têm apostado em produções com temáticas do Natal. A maioria tem romance e comédia, mas há opções para todos os gostos. O Caderno L fez uma seleção de obras trazendo os principais lançamentos e também sugestões já consagradas.

Uma Quedinha de Natal (2022)

A mimada Sierra Belmont (Lindsay Lohan) acaba sofrendo um acidente e perde a memória às vésperas do Natal. Ela é acolhida por Jake Russel (Chord Overstreet) em uma pousada, onde vai redescobrir que a verdadeira felicidade mora nas coisas simples da vida. Longa divertido principalmente para quem teve a adolescência marcada pelos filmes de Lindsay Lohan. Disponível na Netflix.

O Diário de Noel (2022)

O famoso escritor Jacob Turner (Justin Hartley) volta para a casa no Natal após o falecimento da mãe. Ele se afastou da família e vai precisar lidar com as consequências desse distanciamento. Ao mesmo tempo, conhece Rachel (Barrett Doss), que está em busca da mãe biológica. O filme é um road movie com temática familiar que oferece bons momentos de drama e romance. Disponível na Netflix.

Os Fantasmas de Scrooge (2009)

Em uma das mais conhecidas adaptações da clássica história de Natal escrita por Charles Dickens, o milionário Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) maltrata seus funcionários e ignora sua família. Os fantasmas de Natal do passado, do presente e do futuro fazem uma visita ao personagem para ajudá-lo a refletir sobre suas escolhas. Resgatando sentimentos como amor e perdão, o filme é ideal para entrar no clima natalino. Disponível na Disney+.

Spirited – um conto natalino (2022)

Nessa versão repaginada da história de Charles Dickens, o Fantasma do Natal Presente (Will Ferrell) escolhe a pessoa errada para receber os três espíritos. Com muita comédia, Clint (Ryan Reynolds) acaba servindo de conselheiro para o próprio Fantasma do Natal Presente. Disponível na Apple Tv.

Klaus (2019)

Estudante da Academia Postal, Jesper (Jason Schwartzman) enfrenta um problema na ilha do Círculo Ártico onde vai trabalhar. Todos brigam o tempo todo e não demonstram nenhum interesse por cartas. Ele encontra apoio da professora Alva (Rashida Jones) e do misterioso carpinteiro Klaus (J. K. Simmons) para tentar reverter esse cenário. Lançado há poucos anos, já se tornou um dos mais queridos filmes de Natal. Disponível na Netflix.

Dash e Lily (2020)

Lily (Midori Francis) esconde um caderno cheio de desafios em uma livraria, esperando encontrar alguém especial. Quem acha é o solitário Dash (Austin Abrams), e eles começam a trocar mensagens por cartas. Os dois acabam descobrindo que têm muito mais em comum do que imaginavam. A série não foi renovada para a segunda temporada, mas funciona bem com os episódios disponíveis, contando uma história afetuosa. Disponível na Netflix.

Feliz Natal (2005)

Em plena 1ª Guerra Mundial, os soldados de lados opostos dos fronts fazem uma trégua para celebrar o Natal. Inspirado em um acontecimento real ocorrido em 1914, o filme foi indicado ao Oscar. Disponível para comprar ou alugar no YouTube, Gloogle Play e Apple TV.