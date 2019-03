Sesc Campinas recebe show e oficinas de escrita

A programação de pós-Carnaval no Sesc Campinas tem início nesta quinta-feira com uma oficina de escrita de biografias ministrada pelo jornalista e escritor Gonçalo Junior, a partir das 19h30. No mesmo dia, às 20h30, o espaço cultural recebe o show de Tim Bernardes, que foi indicado ao Grammy Latino de 2018 na categoria Melhor Álbum de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Para a atração musical, no entanto, os ingressos já estão esgotados.

Foto: Fernando Bisan

O curso de Gonçalo Junior será realizado durante quatro quintas-feiras (7, 21, 28/03 e 4/4), sempre das 19h30 às 21h30, gratuitamente. Nele, são apresentados procedimentos possíveis para se contar a história de um personagem, empresa ou instituição.

A atividade inclui exercícios individuais e um acompanhamento de esboços de biografias escritas pelos participantes. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas na Central de Atendimento do Galpão, a partir das 17h30.

O Sesc Campinas fica localizado na Rua Dom José I, 270/333, Bonfim.

Show

Já Tim Bernardes (O Terno) apresenta “Recomeçar”, seu disco-solo, no Teatro do Sesc Campinas. O álbum encabeçou as principais listas de melhores discos de 2017 e recebeu atenção da imprensa nacional e internacional, inclusive com críticas elogiosas nos veículos franceses Liberation e Le Monde. Tim Bernardes é músico, compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Escrevendo canções, já trabalhou com Tom Zé, David Byrne, entre outros. Considerado um dos grandes compositores de sua geração, lançou em setembro de 2017 seu primeiro CD-solo. Os ingressos para o show desta quinta-feira estão esgotados.