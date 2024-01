Sertanejo domina programação da Festa do Peão de Americana 2024

Ana Castela retorna à Festa do Peão de Americana e subirá ao palco no mesmo dia que o ex-namorado Gustavo Mioto – Foto: Divulgação/FotoPerigo

Após diversificar a grade de shows com diferentes gêneros musicais nos últimos anos, a Festa do Peão de Americana terá uma programação dominada pelo sertanejo em 2024. O calendário com as atrações deste ano foi divulgado nesta quarta-feira (24). Entre as novidades, está o retorno da dupla Victor & Léo e o show da cantora Lauana Prado, que se apresentará pela primeira vez no palco da festa de Americana.

O DJ Alok, que estava na lista provisória de shows divulgada pela organização em dezembro de 2023, ficou de fora da programação.

O último artista a integrar a grade da 36ª Festa do Peão foi anunciado na manhã desta quarta-feira. Luan Santana, que toca no primeiro sábado de festa, dia 8 de junho, completou o time de artistas sertanejos. O evento tem início no dia 7 com shows de Sami Rico, Victor & Léo e Zé Neto e Cristiano.

De acordo com o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, a grade de shows é pensada e definida junto ao empresário Marcos Mioto.

“[ele] é o maior do país e vende show para muita festa. Está com nós há 24 anos. A gente vinha acompanhando e conversando com ele desde setembro passado para encaixar o que há de melhor na festa deste ano”, contou sobre a definição da grade artística.

A dupla de irmãs gêmeas Maiara & Maraisa sobem ao palco no primeiro sábado de festa (8)

GRADE. Após anunciarem o retorno aos palcos em 2023, a dupla de irmãos Victor & Léo se apresentará nesta edição da Festa do Peão. O show era almejado pela organização.

“Faz muito tempo que eu converso com uma pessoa que é amiga da gente, e trabalhou muito tempo com eles, e eu sempre falava: ‘tenta fazer eles voltarem, o povo está perdendo’, porque eles cantam demais e tem um repertório maravilhoso”, disse Beto Lahr.

Além deles, também retornam à festa o grupo Roupa Nova, que faz o show “A Força do Amor” junto com o cantor Daniel no último domingo, dia 16. O palco também será espaço de estreantes, entre eles Luan Pereira, que se apresenta no primeiro sábado, 8. Junto a ele, Chitãozinho e Xororó, Luan Santana e Maiara e Maraísa.

No primeiro “Domingo da Família”, dia 9, Zezé Di Camargo e Luciano e a cantora Simone Mendes. A segunda semana de evento começa na sexta-feira, dia 14, com shows de João Bosco & Vinicius e Gusttavo Lima.

Muito solicitado pelos fãs, Luan Santana também integra shows do primeiro sábado

Sempre aguardados pelo público, Jorge e Mateus sobem ao palco no sábado, 15. No mesmo dia acontecem os shows do casal recém-separado Ana Castela e Gustavo Mioto, além da estreante Lauana Prado.

A cantora ganhou mais visibilidade nos últimos’ meses com o cover viral da música “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espíndola.

“A Lauana vem crescendo e nós não poderíamos deixar ela de fora”, comentou o presidente do CCA. “Eu acho que até junho ela vai estar mais estourada”, completou.

Ingressos antecipados

Pela primeira vez, a Festa do Peão de Americana está vendendo os ingressos de forma antecipada. Pelo portal Total Acesso estão disponíveis os ingressos para os camarotes e pista. Já os 230 camarotes corporativos setores A e B devem ser adquiridos presencialmente na Casa dos Cavaleiros, no centro da cidade.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (7)

Sâmi Rico

Victor & Léo

Zé Neto & Cristiano

Sábado (8)

Chitãozinho & Xororó

Luan Santana

Maiara & Maraísa

Luan Pereira

Domingo (9)

Zezé di Camargo & Luciano

Simone Mendes

Sexta-feira (14)

João Bosco & Vinícius

Gusttavo Lima

Bruno & Denner

Sábado (15)

Ana Castela

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Lauana Prado

Domingo (16)