Séries live-action da Marvel chegam ao Disney+ em junho

O Disney+ anunciou nesta segunda-feira, 9, que as séries live-action da Marvel chegam ao catálogo da plataforma no dia 29 de junho. Os títulos Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores e O Justiceiro foram originalmente produzidos pela Netflix e se unem ao extenso conteúdo do universo MCU que já existe na plataforma.

Além disso, outra novidade foi anunciada e chega ao Disney+ na mesma data em que as produções. A partir de 29 de junho, o sistema de controle parental entrará em vigor, permitindo que os usuários limitem os conteúdos do perfil e adicionem uma senha para acessá-los.

O sistema foi adotado devido à classificação indicativa de algumas das séries live-action que farão parte do catálogo e têm classificação indicativa de 16 e 18 anos. Para alterar as configurações e o controle parental, basta acessar a seção ‘Editar Perfil’.