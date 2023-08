Séries e filmes com histórias que trazem desafios e aventuras entre pais e filhos

O Dia dos Pais, apesar de ser uma data comercial, se tornou um momento de conexão com a figura paterna. Como sugestão de programa para este domingo, o Caderno L separou cinco séries e filmes que retratam a relação entre pais e filhos – sejam elas reais ou ficcionais – para assistir com o paizão e curtir uma programação leve no sofá.

Arnold Schwarzenegger é um agente secreto que precisa salvar a própria filha em sua última missão – Foto: Christos Kalohoridis / Netflix

Fubar (série)

A história de um agente da CIA prestes a se aposentar, marca o retorno de Arnold Schwarzenegger às telas. Estrelando uma série pela primeira vez, o ator vive Luke Brunner, que esconde sua vida dupla como agente secreto.

Contra sua vontade, ele acaba aceitando uma última missão, mas sem saber que o objetivo era salvar a vida da própria filha, Emma (Monica Barbaro), que também trabalha para a agência. O enredo da série gira em torno das relações familiares em um cenário global de espionagem, com muita ação e humor. Netflix

Modern Family (série)

Modern Family é uma série de comédia que acompanha três famílias através das lentes de um cineasta documental e sua equipe. Jay Pritchett (Edd O’Neill) é o patriarca desta complicada, confusa e amorosa família moderna.

Apesar da série não retratar apenas a relação entre pai e filho, é possível acompanhar diferentes dinâmicas familiares: o pai de dois adultos com um enteado pré-adolescente, o pai de três adolescentes e os dois pais de uma menininha adotada. Star+

O meu pai é um caçador de recompensas: série animada de 10 episódios acompanha a aventura de pai e filhos pelo espaço – Foto: Courtesy of Netflix

O meu pai é um caçador de recompensas (série)

Um pai ausente por causa do trabalho e com problemas no casamento devido a isso é o retrato de muitos pais e a realidade de Tyler. Ele é um pai amoroso, mas está muito, muito distante mesmo – mais especificamente no espaço – de seus dois filhos, Sean e Lisa. Em uma tentativa de ficar mais próximo do pai, os irmãos decidem embarcar com Tyler para o trabalho sem que ele saiba, e acabam dentro de uma espaçonave.

As crianças estarem escondidas no porta malas não é o único segredo. A função do pai como caçador de recompensas intergaláctico também é. Agora, ele precisa cuidar de seus filhos enquanto eles descobrem que o trabalho do pai não é nada chato. A série animada tem 10 episódios com cerca de 30 minutos cada. A segunda temporada já está confirmada. Netflix

Paternidade é uma história verídica de um pai que precisa assumir a criação da filha após a morte de sua mulher no parto – Foto: Philippe Bosse / Netflix

Paternidade (filme)

Nesta história verídica, comovente e divertida, Matt (Kevin Hart) é um viúvo que encara o trabalho mais difícil do mundo, a paternidade, após testemunhar a morte súbita de sua esposa no parto da pequena Maddy Logelin. Familiares, sogra e amigos duvidam da capacidade de Matt de criar a filha sozinho, mas ele enfrenta o “desafio” entre trancos e barrancos. Netflix

De Repente Pai (filme)

Já imaginou ser pai de mais de 500 pessoas? Essa é a realidade vivida por David Wozniak (Vince Vaughn), um fracassado e irresponsável que não tem a admiração da família ou de sua namorada – tanto que ela planeja ficar grávida, mas sem a participação de seu companheiro.

Um dia, David acaba descobrindo que, por um erro, a doação de esperma que fez para uma clínica de fertilidade resultou em 533 filhos. Com a descoberta, ele embarca em uma jornada de autoconhecimento e descobre o pai que ele pode se tornar. Star+