Série sobre Hebe Camargo estreia no Globoplay

Hebe Camargo ainda é uma referência quando se trata de televisão brasileira. Nascida em 8 de março de 1929, a apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz morreu em 2012, aos 83 anos. Seu legado, não apenas como artista, tem sido retratado das mais variadas formas, de exposição a filme. E agora ela é também homenageada com a série documental Hebe – Um Brinde à Vida, de Carolina Kotscho, disponível no Globoplay.

Hebe chega para marcar os dez anos da morte da apresentadora. Em seus quatro episódios, a série procura mostrar a artista além do palco, ao centrar em sua vida pessoal, desde amores, decepções, aspirações. A produção conta com 45 depoimentos de amigos, fãs, colegas de trabalho e pessoas que eram próximas a ela, como Ana Maria Braga, Fábio Jr., José Hamilton Ribeiro e Ricardo Kotscho. O roteiro é de Clara Ramos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.