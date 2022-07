Cultura Série ‘Only Murders in the Building’ tem a melhor avaliação do Rotten Tomatoes

A produção original do Hulu, Only Murders in the Building, se tornou a série mais bem avaliada na história do Rotten Tomatoes, site norte-americano que agrega críticas de cinema e televisão.

A segunda temporada da comédia estreou na terça-feira, 28 de junho, e manteve a média de 100% de aprovação no site, ultrapassando Fleabag, do Amazon Prime Video.

Apesar de as duas séries serem totalmente aprovadas pela crítica, Fleabag fica na segunda posição apenas pelo número de avaliações recebidas. Enquanto a série do Hulu acumula 142 críticas até o momento, a do Prime Video acumula 140 análises feitas entre 2016 e 2019.

Only Murders in the Building é uma comédia protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short e está disponível no Brasil pelo Star+. Além da primeira temporada completa, os dois primeiros episódios da segunda temporada já estão no streaming, que lançará o restante toda terça-feira.