Cultura Série ‘O Som do Rio’, criada por Maria Gadú, ganha trailer

O Som do Rio, nova série original do YouTube criada e produzida por Maria Gadú, teve trailer oficial divulgado nesta quarta-feira, 27, no canal da cantora na plataforma.

Na minissérie, a ativista indígena Val Munduruku e Maria Gadú vão trazer conhecimentos sobre a região amazônica enquanto percorrem o Rio Tapajós sob um barco e recebem convidados como Thelma Assis, Lenine e Vitor DiCastro.

Ao todo, serão quatro episódios com estreia prevista para julho no canal da artista. O intuito é mostrar a necessidade de repensar os impactos ambientais na Amazônia.

O youtuber Felipe Castanhari também participa da minissérie passando informações sobre a história da região.

A direção é de Carol Quintanilha. Além de Gadú, estão na produção Luana Lobo, Mariana Oliva, Estela Renner e Marcos Nisti. Assista ao trailer: