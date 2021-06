Cultura Série no Instagram traz jovens criadores falando sobre orgulho LGBTQIA+

O sonho de todo indivíduo é ser quem é de verdade, sem precisar ficar refém de estereótipos ou do julgamento alheio. Com o propósito de trazer histórias inspiradoras de criadores integrantes da comunidade LGBTQIA+, o Instagram lança a série Compartilhe com Orgulho.

A dupla Eduardo Camargo e Filipe Oliveira, do canal Diva Depressão, comanda diversas entrevistas com pessoas que estão desafiando os padrões sociais para ocupar cada vez mais diferentes espaços sendo quem realmente são.

A série, no IGTV do Diva Depressão tem seis episódios, lançados semanalmente em junho, mês do Orgulho LGBTQIA+. Entre os entrevistados estão a cantora Ana Gabriela, a humorista Babu Carreira, a historiadora Giovanna Heliodoro, a multiartista Pati Rigon, o comunicador Raphael Dumaresq e o advogado Stefan Costa.

“Poder contar as histórias de todos esses criadores incríveis com quem conversamos na série é uma forma de mostrar que nós, pessoas LGBTIQ+, podemos e vamos ocupar todos os lugares que quisermos”, afirma Eduardo Camargo, do Diva Depressão. “Cada jovem LGBTIQ+ que conseguirmos inspirar com esse tipo de conteúdo, mostrando que é possível trilharmos um caminho de sucesso em diferentes áreas sendo quem somos, já faz todos nossos esforços valerem a pena”, acrescenta Filipe Oliveira.

O primeiro episódio traz um bate-papo descontraído da dupla com a humorista Babu Carreira, que conta como ela consegue navegar pelo universo da comédia sendo uma mulher bissexual, usando o humor para combater o preconceito. A série também conta com o apoio de ONGs que lutam pelos direitos LGBTIQ+ no Brasil, como Todxs e Aliança Nacional LGBTI+.