Série mostra, em cinco episódios, a trajetória do lutador Anderson Silva

Série vai contar a história do lutador Anderson Silva - Foto: Divulgação

A série biográfica Anderson Spider Silva chega neste final de semana ao streaming, no catálogo da Paramount+. A produção, de cinco episódios, mostra a vida do lutador desde seus primórdios em Curitiba, passando pelo primeiro título internacional, no Japão, até o decolar da carreira e a chegada ao título de campeão mundial. A trajetória, no entanto, o afasta da família e amigos, além de lhe trazer seguidas dificuldades.

Mesclando idas e vindas no tempo, vemos Spider conhecer o amor da vida dele, os dilemas de virar pai e a infância na casa da tia, em busca de sua verdadeira vocação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outra estreia da semana é Monarch: Legado de Monstros (Apple TV+). A série, estrelada por Kurt e Wyatt Russell, se passa no “monstroverso”, após a batalha entre Godzilla e os Titãs, que destruiu a cidade de São Francisco. A trama segue dois irmãos que vão atrás do que há por trás da organização secreta Monarch. Serão liberados novos episódios semanais até o final da temporada, em 12 de janeiro.

Já Scott Pilgrim: A Série (Netflix), que estreou neste 17 de novembro, é inspirada nas histórias em quadrinhos de Beyan Lee OMalley, que já renderam um filme estrelado por Michael Cera. A animação mostra a história de Scott tentando conquistar Ramona Flowers, mas tendo que enfrentar alguns de seus ex-namorados.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Aeroporto Área Restrita (HBO Max e discovery+) tem os dois primeiros episódios da quinta temporada lançados. A série documenta as operações de segurança e inteligência realizadas em aeroportos do País. Nesta temporada entram o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão, e no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.