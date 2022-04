Série documental sobre o jogo do bicho ganha trailer e data de estreia

Uma série documental sobre o jogo do bicho vai estrear no próximo dia 29, às 22h30, no Canal Brasil, e teve trailer divulgado nesta quarta-feira, 20. Dirigido por Pedro Asbeg, a produção conta com narração de Marcelo Adnet.

Composta por quatro episódios, Lei da Selva – A História do Jogo do Bicho retrata a trajetória dessa esquema de jogo, desde sua criação, em 1892, pelo João Batista Viana Drummond, que tinha como finalidade financiar um zoológico o Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, a loteria passou para as mãos de contraventores, que moldaram o esquema da mesma forma que a máfia italiana.

O jogo passou, então, a financiar o crime organizado, transformando-se em um império do crime. Daí despontaram nomes como Castor de Andrade, Capitão Guimarães, Anísio Abrahão David, Ronnie Lessa e Capitão Adriano da Nóbrega.

A série estará disponível também nos serviços de streaming Canais Globo e Globoplay + Canais.