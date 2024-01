Sergio Mallandro comenta queda de homem ao mar durante cruzeiro: ‘Tristeza’

A queda de um homem no mar, durante cruzeiro da empresa MSC no último sábado, 30, comoveu quem estava presente no evento. Sergio Mallandro contou como reagiu no momento em que as sirenes soaram em estado de emergência. Segundo o humorista, a confusão aconteceu pouco após o show dos Paralamas do Sucesso. Em seguida, aconteceria o show de Alexandre Pires, que cancelou a apresentação quando soube do incidente.

Segundo testemunhas, o homem teria se atirado da varanda após uma discussão. A versão é corroborada por Sérgio Mallandro. Ainda no sábado, 30, o humorista publicou um vídeo contando o que soube: “Ontem estava rolando o showzão do Paralamas do Sucesso. Acabou, começou a tocar mais músicas. Todo mundo alegre, dançando e começou a tocar a sirene. Aí teve três toques, que significa homem ao mar. Aí foi uma tristeza, parou tudo. Foi uma pessoa que brigou com a namorada, algum problema no relacionamento, e se jogou no mar. Aí eu falo pra você, nada é eterno, nem o amor e nem a dor”, refletiu.

Além de Mallandro, famosos como Fabiana Karla e Rachel Sheherazade também estão a bordo do navio.

Buscas continuam

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do Oitavo Distrito naval, afirmou ao Estadão que as buscas pelo passageiro permanecem em curso pelo segundo dia consecutivo, considerando padrões técnicos e históricos, as ações de ventos, marés e correntes de deriva da região. Informam, ainda, que estão sendo emitidos avisos, dando ampla divulgação via rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que naveguem em áreas próximas.

Ainda segundo a nota, o Comando se solidariza com o momento crítico e mantém os familiares informados sobre o andamento das buscas. O órgão incentiva que a sociedade em geral entre em contato pelo telefone 185 em caso de emergências náuticas.

Ao portal G1, a MSC Cruzeiros, responsável pelo evento, confirmou que um passageiro foi dado como desaparecido após saltar intencionalmente ao mar. Ainda segundo a empresa, foi feita uma busca pela vítima por várias horas por meio de dois barcos de apoio, sem sucesso. O incidente foi relatado à Guarda Costeira, que liberou o navio para prosseguir viagem.

Alexandre Pires se apresentaria com Seu Jorge no projeto Irmãos. A turnê venceu o Prêmio Multishow de apresentação do ano.

Além de Alexandre Pires, a festa Réveillon em Alto Mar conta com shows de Wesley Safadão, Xande de Pilares, Os Paralamas do Sucesso, Léo Santana e Durval Lelys