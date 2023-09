Serginho Groisman negociava para levar Rita Lee no Altas Horas em outubro; conheça a história

Uma das mais emocionantes edições do Altas Horas neste ano foi o tributo à cantora e compositora Rita Lee, exibido no dia 15 de abril, menos de um mês antes de Rita morrer, vítima de câncer no pulmão.

Na ocasião, Serginho Groisman convidou nomes como Tom Zé, Paula Toller, Zezé Motta, Fernanda Abreu, Paulo Ricardo, Luísa Sonza, Céu, Tiago Iorc, além de Beto Lee, filho mais velho de Rita, para interpretar as músicas que fizeram sucesso na voz de Rita.

O que pouca gente sabe é sobre os bastidores do tributo, revelados por Groisman em uma entrevista exclusiva ao Estadão. Quando o tributo foi ao ar, o apresentador negociava com a assessoria de Rita para que a cantora fosse ao programa em outubro deste ano. Era uma data que considerava o restabelecimento da saúde da cantora.

Certo dia, porém, Groisman acordou com uma intuição de que deveria fazer o programa imediatamente. “Cheguei na produção e disse: temos que fazer o tributo para Rita. E logo”. Uma assessora disse ao apresentador que Rita não poderia participar, dando a entender que a cantora não estava bem. “Perguntei se ela estava em cuidados paliativos”, conta. Groisman estava certo.

No dia da gravação do tributo, a produção do programa disponibilizou um link para que a cantora assistisse tudo de casa. Rita, no entanto, não conseguiu acompanhar. Não estava bem. Na noite de sábado, quando o programa foi ao ar, Rita estava melhor. Conseguiu assistir pelo menos parte da homenagem.

Um vídeo gravado por Roberto de Carvalho mostrou a cantora vibrando com a apresentação do filho. É a última imagem conhecida de Rita. “Foi uma das coisas mais fortes que fiz na vida”, diz Groisman.

Rita sempre foi presença constante no palco do Altas Horas, estando ao lado de Groisman em diversas ocasiões, inclusive, quando anunciou que de despedida dos palcos, em 2012.

Durante a pandemia, em junho de 2020, Rita e Roberto de Carvalho, seu marido e parceiro de sucessos como Lança Perfume, Mania de Você, Flagra, entre outros, concederam uma rara entrevista por vídeo. Na data, era aniversário de Groisman e Rita cantou parabéns em inglês para o apresentador.

Na época, Rita falou sobre sua relação com Roberto. “Continuo apaixonada por esse cara. Não sei como ele me aguenta. Uma mulher louca, desvairada”, brincou.

Depois da morte de Rita, Groisman batizou um dos palcos do programa de Palco Rita Lee.