Sequência de ‘Pantera Negra’ traz uma nova história para Wakanda

“Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” é a estreia da semana nos cinemas nacionais. Com direção de Ryan Coogler, o filme encara o desafio de lidar com a perda do coração de Wakanda.

Quando o ator Chadwick Boseman, que interpretou o Rei T’Challa, morreu em 2020, o mundo todo ficou chocado. Com apenas 43 anos, Boseman foi vítima de um câncer logo após ter alcançado sucesso estrondoso como protagonista de “Pantera Negra” (2018), que faturou mais de US$ 1,3 bilhão no mundo todo. O filme foi o primeiro do universo da Marvel a trazer um herói negro como protagonista.

A morte de Boseman abalou os cineastas. Eles já preparavam uma sequência, e ficou decidido não substituir o ator, mas seguir com o projeto para honrar o que eles entenderam que seria o desejo de Boseman.

A rainha Ramonda (Angela Bassett) governa Wakanda no novo filme da franquia – Foto: Divulgação

“Nós não achamos que Chad iria querer que o mundo de Wakanda – e o efeito que o filme teve nas crianças — fosse embora. Emocionalmente, parecia que deixá-lo ir seria a coisa mais fácil de fazer, mas não acho que teria sido a coisa certa”, declarou o produtor Nate Moore à Marvel Studios.

Para dar continuidade ao mundo de Wakanda, uma nova história precisou ser criada. No longa, o Rei T’Challa também morreu, deixando um vazio atrás de si sentido pelo povo e por sua família. O foco do filme se tornou a rainha Ramonda (Angela Bassett) e a princesa Shuri (Letitia Wright), mãe e filhas que estão elaborando o luto da morte de T’Challa enquanto precisam governar.

Ao lado delas, M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as guerreiras Dora Milaj lutam para proteger Wakanda das potências mundiais que intervêm após a morte do Rei T’Challa.

É nesse contexto que surge Namor (Tenoch Huerta), rei de uma nação submarina oculta e até então desconhecida de Wakanda. Ele alerta os wakandanos sobre uma ameaça global e seu plano para frustá-la.

O encontro com Namor coloca em movimento os esforços de Wakanda para resolver a situação à sua própria maneira. Diante desse conflito, “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” trabalha a relação de mãe e filha com as personagens Ramonda e Shuri.

“Esse novo filme tornou-se uma história sobre maternidade. Muitas vezes, as mães têm que continuar a ser mães em situações difíceis”, considera o diretor Ryan Coogler.

O elenco tem nomes de destaque, como Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Martin Freeman, que participaram de “Pantera Negra”, e novos nomes, como Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli. Com duração de 161 minutos, “Pantera Negra: Wakanda Forever” tem classificação indicativa de 14 anos.