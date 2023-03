‘Sentimento de viagem perdida’, diz fã de Drake, que cancelou show no Lollapalooza

Apesar de ter muitos fãs espalhados pelo mundo, o tratamento que o rapper Drake tem com seu público nunca foi dos melhores. E o cancelamento de última hora no Lollapalooza 2023 é só mais uma prova.

A decisão foi anunciada nas redes sociais do festival, que reproduziu uma mensagem da equipe do cantor: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas.”

“Sentimento de viagem perdida, de verdade. Se eu não tivesse comprado, eu não estaria com esperança. Mas o cara quase não vem pra cá. Ele se apresentou na Argentina, Chile, Colômbia e só cancela aqui”, contou o tatuador Felipe França, de 27 anos.

As tatuagens com citações de músicas do rapper e até o rosto do ídolo espalhadas pelo corpo não escondem a idolatria.

E, justamente por isso, Felipe fez questão de sair do Rio de Janeiro – mesmo tendo assistido ao show do rapper em 2019 no festival Rock in Rio – para vê-lo no palco principal do Lollapalooza.

Chegou às 8h30 da manhã na esperança de ficar na grade, mas depois que soube do cancelamento, mudou de planos. “Normalmente eu nunca curto os festivais, porque vou pra ficar perto do palco. Mas hoje vou aproveitar, vou curtir tudo que tiver.”

Como muitos outros fãs que aguardavam na fila, o assistente contábil Caio Andrela, de 29 anos, ainda não acreditava na informação. “Eu ainda estou achando que deve ser uma piada. Da última vez, no Rock in Rio, rolou esse boato de que ele cancelaria. Mas dessa vez, é verdade Perdi o chão”, disse.

Apesar de ter chegado na fila às 7 horas da manhã e estar entre os primeiros que entrariam no festival, Andrela desistiu de da fila e está tentando vender o ingresso.

“Comprei o Pass, infelizmente queria ver Blink-182 e Drake, ambos cancelaram. E não tem reembolso, estou tentando vender. Tenho amigos que gostam do Skrillex”, disse ele, sobre o DJ que vai substituir Drake na noite deste domingo.

As críticas ao cantor são inúmeras: desde a falta de conexão com o público até a pouca representatividade com o universo do rap que faz críticas e reflexões sociais através de canções. As letras de Drake, pelo contrário, abordam temas fúteis e banais.

Nas versões argentina e chilena do Lollapalooza, o cantor foi criticado por ter saído 30 minutos antes do encerramento previsto do show e ter atrasado a entrada.

Drake também não permite que seus shows tenham transmissão ao vivo, o que impede os fãs que não têm condições financeiras de comprarem um ingresso, de assisti-lo.

No Rock in Rio 2019, Drake ignorou os brasileiros que o esperavam no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.