Semana do Patrimônio começa nesta segunda em Americana

As entidades Associação Prosa Cariobense, Instituto Cultural Monsenhor Nazareno Magi e o IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil) – Núcleo Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa promovem, entre essa segunda-feira e o próximo sábado, a 1ª Semana do Patrimônio de Americana.

O evento consistirá numa série de palestras e atividades sob a temática de patrimônio histórico, artístico e cultural. O intuito é levar à população informações a respeito da história de cidade, em caráter educativo, e ainda fomentar o debate acerca das políticas de preservação e defesa dos nossos patrimônios históricos e culturais. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As atividades incluem palestras com arquitetos, historiadores, artistas e pesquisadores, a exibição do documentário que conta a trajetória do Clube Rio Branco e, ainda, um encontro com antigos cariobenses.

Nessa segunda, dia do aniversário de Americana, no auditório da Câmara Municipal (3ª andar), acontece a abertura e a primeira palestra, com a arquiteta Maria Rita Silveira de Paula Amoroso do CAU/SP (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que falará da importância do arquiteto na preservação e restauração dos imóveis de interesse histórico.

A programação de palestras segue até sexta. No sábado, para encerramento, as entidades organizadoras juntamente com a comunidade São João Batista de Carioba promoverão um encontro com antigos cariobenses, com o intuito de compartilhar memórias e incentivar as futuras gerações a preservar o importante legado da vila operária para a cidade.

O encontro contará com a participação do Coral Santo Antônio, coral mais antigo da cidade, prestes a completar 70 anos de existência, considerado patrimônio imaterial de Americana, inclusive sendo apurado oficialmente por processo de tombamento no Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana). A Semana do Patrimônio será realizada com recursos próprios das entidades, contando com apoio de grupos e empresas, e os eventos serão realizados em locais variados, com entrada franca e gratuita.

Programação

27/08 Segunda-feira

19h Abertura e palestra “A importância do profissional arquiteto na preservação e restauração dos imóveis de interesse histórico”.

Palestrante: Arquiteta e urbanista PhD Maria Rita Silveira de Paula Amoroso, coordenadora da Comissão Especial de Patrimônio Cultural do CAU/SP

Local: Auditório da Câmara Municipal de Americana (3º Andar)

Praça Divino salvador, 5. Bairro Girassol. Americana

28/08 Terça-feira

19h “Americana-SP, uma história entre rios”

Palestrantes: Historiadores Independentes de Carioba.

Local: Auditório da Câmara Municipal de Americana (3º Andar)

29/08 Quarta-feira

19h30 Exibição do documentário “Tigre de Americana, Uma Paixão Centenária”, seguida de conversa com produtores

Local: Shopping Smart Mall.

Avenida Brasil, 1955, Jardim Paulista, Americana

30/08 Quinta-feira

19h “Patrimônio histórico: o futuro do nosso passado”.

Palestrante: Moacyr Corsi Jr., arquiteto e urbanista.

Local: Auditório da Câmara Municipal de Americana ( 3º Andar)

31/08 Sexta-feira

20h “Arystarch, o arquiteto dos deuses”

Palestrante: Raquel Bueno, jornalista e escritora

“Casa Conrado: cem anos do vitral brasileiro”

Palestrante: Regina Lara Silveira Mello, docente no Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, Universidade Presbiteriana Mackenzie-SP

Local: Paróquia São João Bosco (interior da igreja).

Rua Dom Bosco, 60, bairro Santa Catarina, Americana

01/09 Sábado

14h Encontro com cariobenses e apresentação do Coro Santo Antônio

Local: Igreja São João Batista de Carioba.

Rua da Leiteria, s/n, esquina com Avenida Lírio Correa, Carioba, Americana