Sem verba, Festa das Nações de Nova Odessa cobrará entrada

A Festa das Nações de Nova Odessa alcança este ano sua 31ª edição e, pela segunda vez consecutiva, terá de cobrar ingressos para conseguir ser realizada. A decisão foi divulgada na última quarta-feira, após reunião dos representantes das entidades com o poder público. Na ocasião, também foram anunciadas as datas do evento, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de outubro, novamente na Praça dos Três Poderes, no Centro.

No encontro, o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) explicou os motivos que impedem a ajuda financeira ao evento, mas ressaltou que a administração continuará a ajudar em situações pontuais, mantendo o apoio à realização. O secretário-adjunto de Finanças, Achille Nicola Fosco, reforçou a sua justificativa. “O orçamento estima até R$ 1 milhão para gastos com a Cultura, mas o orçamento não condiz com a realidade. E a realidade depende de arrecadação. Se não entra dinheiro nos cofres públicos, não tem como gastar”. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ao LIBERAL, o presidente da comissão organizadora da Festa das Nações de Nova Odessa e representante do Rotary Club, João Zaramelo Neto, lamentou a falta do apoio financeiro, e explicou que a equipe agora busca parcerias com a iniciativa privada. “A festa tem um custo, referente a palco, som, segurança, essas coisas. As entidades arcam com os custos delas, como locação de tenda etc. E como nós não podemos mais contar com a verba da Prefeitura, somos obrigados a procurar parceiros e cobrar os ingressos. Acho que, nos próximos anos, vamos ter que pensar em nos manter com nossas ‘próprias pernas’”.

A cobrança de ingressos gerou polêmica no ano passado, mas Neto garante que esta é a única forma de manter a realização do evento. Assim como em 2017, o valor estimado da entrada é de R$ 5, sendo que menores de 12 anos não pagam. Com esta arrecadação, eles esperam arcar com o custo estimado em R$ 80 mil para realização do evento deste ano. “Hoje em dia, você não contrata um palco por menos de R$ 25 mil, mais a segurança, que é obrigatória. Como trabalhamos com tudo legalizado, atendemos exigências dos Bombeiros e da PM (Polícia Militar). E é um bem para a própria população, para quem vai frequentar”, reforça.

Ele lembra que na edição do ano passado houve queda de público e arrecadação das entidades. “Quando a gente ficava com a portaria aberta, sem cobrar, tínhamos uma média de 10 mil pessoas por dia, até mais! E ano passado a gente teve 11 mil pessoas nos três dias! As entidades que participam da festa prestam serviços filantrópicos dentro do próprio município. Elas precisam da ajuda da população. Ano passado, inclusive, teve entidade que teve prejuízo de mais de R$ 2 mil. Então, a gente espera que a população entenda nossa situação e nos apoie”, lamenta o presidente da comissão.