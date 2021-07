Sem traumas

A sinceridade é uma das principais características dos mais diversos formatos de “reality shows”. De culinária, passando pelo confinamento ou talentos musicais, chovem críticas, conselhos e dicas para a performance dos candidatos. No entanto, quando crianças entram em cena, tudo muda de figura.

Técnicos do ‘The Voice Kids’ contam que também se colocam como pais durante o programa – Foto: Divulgação

Por conta disso, é normal que um programa como o “The Voice Kids”, da Globo, perca o calor da competição e ganhe em fofura e comentários construtivos. Até para os mais frios de coração, seria estranho ver uma criança ser duramente criticada em plena tarde de domingo. Foi exatamente essa necessidade de soar mais suave que fez a Band cancelar a versão “Junior” do sucesso “Masterchef”.

Porém, em um programa musical exibido em uma faixa onde a família é o público alvo, a tática funciona. O programa mantém a boa média de audiência, próxima dos 15 pontos no Ibope, e faz sua parte na fila de produções exibidas por temporada que ocupam as tardes de domingo. Em 2021, aproveitando-se de toda a experiência adquirida pela emissora durante a pandemia, o programa compensa a falta de plateia com a estreia de Márcio Garcia no posto de apresentador e a presença da cantora Gaby Amarantos no time de técnicos.

Substituta da dupla Simone e Simaria, Gaby chega ao programa ousando nos figurinos e muito segura de seu papel. Com surpreendente apelo entre as crianças, ela consegue passar dicas de forma suave e sem forçar qualquer intimidade, contrastando com a postura exagerada que as sertanejas e Cláudia Leitte utilizaram ao longo de temporadas anteriores. Integrante do “Saia Justa”, do GNT, desde 2018, e com outras experiências no vídeo, Gaby empresta seu domínio cênico ao programa e entrega fluidez ao desenvolvimento de cada episódio.

Outra novidade no estúdio, Márcio Garcia apostou tanto em uma postura mais discreta que parece não estar em cena. Com uma carreira sedimentada no segmento de produções voltadas para a família, ele parece estar pouco à vontade no formato, em um desempenho que consegue ser ainda mais morno e protocolar do que o de André Marques.

Mais acostumados ao esquema da franquia “The Voice”, Carlinhos Brown e Michel Teló sabem bem que é da naturalidade que surgem os melhores momentos do programa. Quieto e vigoroso, o cantor sertanejo parece se divertir tanto quanto os pequenos que estão no palco. Já Brown despe-se de sua usual verborragia e fala com mais clareza e de forma pausada, pisando macio no terreno comandando pelas crianças.

Embora a dinâmica ainda gire em torno do formato clássico do “The Voice”, programa que começou na Holanda, em 2010, e hoje é sucesso no mundo todo, recebeu diversas adaptações. A versão “kids” conta com alguns “penduricalhos” que fazem grande diferença. As entrevistas e vídeos pré-gravados com os participantes deixam de lado o tom de superação, vitória e prêmio em dinheiro e entra no ar um ambiente mais lúdico. Com as crianças selecionadas desenhando, brincando e ensaiando sem grandes pretensões. Mesmo que o resultado soe falso e extremamente produzido, é uma forma bem sutil da direção do “reality” mostrar o esquema amigável da produção.

Nesta introdução aos calouros, quem continua a brilhar é a escritora Thalita Rebouças que, sem se deixar levar pelos vícios televisivos, funciona muito bem como repórter. Com experiência entre crianças e jovens, ela consegue criar conexões com os participantes sem apelar para diálogos pedagógicos. A postura é um ponto fora da curva em um programa que exagera no “tatibitate” para soar ainda mais popular. Divertido e pronto para entreter, “The Voice Kids” passa longe do propósito real de encontrar grandes vozes, mas conquista a partir da boa produção e carisma das crianças.