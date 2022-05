Cultura ‘Sem Limites’: Série com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte ganha teaser

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira, 5, o primeiro teaser oficial da série Sem Limites (Boundless, no nome original), protagonizada pelo brasileiro Rodrigo Santoro e pelo espanhol Álvaro Morte, conhecido por interpretar o Professor em La Casa de Papel.

A produção conta a história da primeira viagem de barco ao redor do mundo, liberada por Fernão de Magalhães (Rodrigo Santoro) e Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte) e coincide com a celebração do 500º aniversário da expedição.

Dirigida por Simon West, a série dá vida à história de um grupo de marinheiros que viajam rumo ao desconhecido. Liderados pelo português Fernão de Magalhães, 239 marinheiros partiram de Sanlúcar de Barrameda, na Espanha, em 20 de agosto de 1519.

Três anos depois, apenas 18 marinheiros retornaram, gravemente doentes devido à fome, no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano. Eles completaram a missão que mudou a história da humanidade ao provar que a Terra é redonda e transformou para sempre o comércio, a economia, a astronomia e o conhecimento do planeta.

Ao todo, são seis episódios de 40 minutos cada, que foram filmados entre a Espanha e a República Dominicana. A produção será lançada exclusivamente pelo Prime Video na Espanha, França, Itália, Portugal, América Latina, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Índia, Estados Unidos e Andorra.