Selton Mello fala sobre possibilidade de 'Ainda Estou Aqui' ser indicado ao Oscar - O Liberal

Ainda Estou Aqui, novo filme de Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello foi exibido e ovacionado no Festival de Veneza e Festival de Toronto. Embora a Academia Brasileira de Cinema ainda não tenha indicado o filme como representante do Brasil para o Oscar 2025, internautas apostam que o longa seja a escolha do comitê.

Além disso, há especulações de que Fernanda Torres seja indicada para o prêmio de Melhor Atriz. Selton Mello também foi citado como um possível candidato para a categoria de Melhor Ator Coadjuvante por Scott Feinberg, do The Hollywood Reporter.

O ator celebrou a conquista em suas redes sociais. “Acordei hoje com essa lista. Muita gente me escrevendo. Scott Feinberg é considerado a pessoa que mais entende do Oscar e soltou essa lista com suas previsões na Hollywood Reporter. Ele colocou meu trabalho ali, em destaque, ao lado de gente que admiro muito. Nem sei descrever o que foi ler essa lista. Acho que vou enquadrar e guardar.”

Mello ainda ressaltou que Feinberg prevê indicações do filme nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte, Figurino e Melhor Filme. No Festival de Veneza, o longa conquistou o prêmio de Melhor Roteiro.