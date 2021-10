Selena Gomez dá pistas sobre nova música durante ensaio de maquiagem

Selena Gomez passava batom nos lábios durante o ensaio para a Rare Beauty, a marca de maquiagem dela, quando um trecho da nova música da carreira dela foi exibido no bastidor, para a surpresa dos fãs.

O momento foi capturado nos stories do Instagram no perfil oficial da artista.

Os internautas especulam que trata-se da regravação da canção I Fell Pretty.

Um remake da produção do musical West Side Story, que tem essa música como trilha sonora, será lançado no dia 10 de dezembro.

Nas últimas semanas, Selena Gomez tem divulgado produtos da marca de maquiagem dela nas redes sociais, inclusive com participação em lives para falar sobre beleza.

Nesta sexta-feira, 15, a cantora participa do lançamento do novo álbum do Coldplay, Music Of The Spheres. Selena Gomes integra a faixa Let Somebody Go.