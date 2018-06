Seis shows de cantoras para ver esta semana

3ª (19)

Mafalda Minnozzi

Ao lado do guitarrista Paul Ricci, a cantora italiana faz show do disco ‘Cool Romantics’, com clássicos da bossa nova. O pianista Tiago Costa e da cantora Ná Ozzetti participam da apresentação. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (19), 21h30 (abertura, 20h). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (20)

Ana Cañas

A cantora faz show do projeto ‘Sing For Refugees’, com renda revertida ao Adus, Instituto de Reintegração do Refugiado. Releituras e canções autorais estão no repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (20), 20h. R$ 50/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (21)

Alessandra Leão

A cantora, compositora e percussionista encerra o ciclo da trilogia de EPs ‘Língua’. Neste show, ela é acompanhada por Caçapa (guitarra), Rafa Barreto (guitarra), Aimê Uehara (baixo), Gustavo Souza (bateria) e Mestre Nico (percussão). Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (21), 20h. R$ 10/R$ 15. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Cibele Codonho

Acompanhada por um quarteto, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Afinidade’ (2016). No show, ela interpreta músicas de Ivan Lins, Tom Jobim e outros nomes. Filó Machado Léa Freire e Carlinhos Antunes participam do show. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Deborah Blando

Conhecida por músicas que entraram em trilhas de novela, a cantora faz show em que relembra sucessos como ‘Unicamente’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (21), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.