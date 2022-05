Seis meses sem Marília Mendonça: conheça novas músicas com a voz da cantora

Há seis meses, o Brasil chorava com a notícia da morte de Marília Mendonça. A cantora sertaneja estava viajando para fazer um show, quando o avião em que estava caiu próximo ao município de Caratinga (MG). Todos que estavam na aeronave não sobreviveram.

Suas músicas são as lembranças de momentos importantes que Marília Mendonça proporcionou para os fãs, amigos e familiares. As canções são formas de “estar perto” da artista mesmo após sua morte.

Antes de morrer a Rainha da Sofrência deixou uma série de trabalhos prontos. Segundo informações do Ecad, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, Marília deixou 324 canções e 391 gravações dela e de parceiros cadastradas – e algumas já foram até lançadas. Confira alguns singles com participação de Marília Mendonça:

‘Você não manda em mim’, Maiara & Maraisa e Marília Mendonça

A música faz parte do projeto Patroas e já estava no álbum, mas o clipe desse single só foi lançado após a morte de Marília. No final de novembro de 2022, Maiara & Maraisa publicaram o vídeo do single, que já tem mais de 24 milhões de visualizações no YouTube.

‘Calculista’, Dom Vittor e Gustavo feat. Marília Mendonça

Ao lado da dupla de seu irmão, Dom Vittor e Gustavo, a Rainha da Sofrência deixou sua participação gravada para o Calculista – que tem sua participação no clipe. Lançada em 3 de dezembro de 2021, quase um mês depois da morte de Marília, o vídeo já tem mais de 19 milhões de visualizações.

‘Amigos con derechos’, Dulce Maria feat. Marília Mendonça

Assim que Marília Mendonça morreu, Dulce Maria comentou em uma live que tinha uma música em parceria com a sertaneja para lançar. No dia 16 de dezembro de 2021, o público pôde apreciar a Rainha da Sofrência cantando em espanhol ao lado da eterna Roberta, de RBD. O vídeo já ultrapassa a marca de 2 milhões de visualizações e nos comentários é possível notar o quanto fãs das duas cantoras ficaram felizes em ver (e ouvir) a música.

‘Mal Feito’, Hugo e Guilherme feat. Marília Mendonça



Já em 2022, no dia 14 de janeiro, a dupla Hugo e Guilherme chegou com uma música inédita ao lado de Marília. Mal Feito já tem mais de 119 milhões de visualizações e está em 8º lugar no Top 100 músicas do YouTube. O single é um dos que ficou em alta no Instagram e TikTok para diversas trends, graças ao refrão “tudo que ‘cê’ faz, ‘cê’ faz mal feito”.

‘Amava nada’, Lucas Lucco e Marília Mendonça



No último dia 4 de fevereiro de 2022, Lucas Lucco lançou Amava Nada e para a felicidade dos fãs de Marília Mendonça, a voz marcante da sertaneja estava presente no single – além de poder matar a saudade com o clipe da música, participação que a cantora também deixou gravada. O vídeo já tem mais de 27 milhões de visualizações e há dois meses o próprio cantor deixou um comentário no próprio vídeo do YouTube.

“Meu coração acelera quando a voz dela responde à minha Todas as vezes que eu ouço! Acho que vai ser assim pra sempre. É algo surreal a energia linda que a Marília transmitia onde quer que ela estivesse. Uma voz eterna, que vai ecoar por gerações e gerações como uma das melhores e maiores que tivemos ( ) Nunca vou me esquecer de nenhum detalhe desse dia mais que especial na minha vida”, declarou Lucas Lucco em comentário.